Суббота 20 сентября
Фулхэм - Брентфорд 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 21:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Фулхэм
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брентфорд, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брентфорд2 : 3Фулхэм
04.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Фулхэм2 : 1Брентфорд
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд0 : 0Фулхэм
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Фулхэм0 : 3Брентфорд
06.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брентфорд3 : 2Фулхэм
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм3 : 2Брентфорд
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брентфорд3 : 0Фулхэм
04.08.2020 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Брентфорд1 : 2 ДВФулхэм
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Фулхэм0 : 2Брентфорд
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Брентфорд1 : 0Фулхэм
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Фулхэм1 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 0Фулхэм
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм2 : 0
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Фулхэм1 : 1
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Фулхэм
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд1 : 1 4 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Брентфорд
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 2Брентфорд
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брентфорд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

