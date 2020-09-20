00:44 ()
Суббота 20 сентября
Жирона - Леванте 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
20 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Жирона
Леванте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Леванте, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2Леванте
04.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Леванте2 : 2Жирона
31.03.2018 Испания - Примера 30-й тур Жирона1 : 1Леванте
28.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Леванте1 : 1Жирона
05.11.2017 Испания - Примера 11-й тур Леванте1 : 2Жирона
26.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Жирона0 : 2Леванте
13.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Леванте2 : 1Жирона
04.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 17-й тур Жирона2 : 1Леванте
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 1 : 1Жирона
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Жирона0 : 2
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 5 : 0Жирона
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Жирона1 : 3
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Жирона
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Леванте2 : 2
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 2 : 0Леванте
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Леванте2 : 3
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Леванте
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур Леванте1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

