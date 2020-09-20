Жирона - Леванте 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
20 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Леванте, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Леванте
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|04.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|28.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 2
|13.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|2 : 1
|04.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|5 : 0
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1