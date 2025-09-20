00:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Реал Мадрид - Эспаньол 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Реал Мадрид
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 0Реал Мадрид
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Реал Мадрид4 : 1Эспаньол
11.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид3 : 1Эспаньол
28.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Эспаньол1 : 3Реал Мадрид
30.04.2022 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид4 : 0Эспаньол
03.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Эспаньол2 : 1Реал Мадрид
28.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Эспаньол0 : 1Реал Мадрид
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
27.01.2019 Испания - Примера 21-й тур Эспаньол2 : 4Реал Мадрид
22.09.2018 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид1 : 0Эспаньол
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Реал Мадрид2 : 1
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 1 : 2Реал Мадрид
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Реал Мадрид2 : 1
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 0 : 3Реал Мадрид
19.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Реал Мадрид1 : 0
15.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Эспаньол3 : 2
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Эспаньол1 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 2 : 2Эспаньол
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эспаньол2 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Эспаньол2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close