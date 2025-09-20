Реал Мадрид - Эспаньол 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 16:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1