Суббота 20 сентября
Болонья - Дженоа 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 15:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
20 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Болонья
Дженоа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Дженоа, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Болонья1 : 3Дженоа
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Дженоа2 : 2Болонья
24.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Дженоа2 : 0Болонья
05.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Болонья1 : 1Дженоа
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Дженоа0 : 1Болонья
21.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Болонья2 : 2Дженоа
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Болонья0 : 2Дженоа
09.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Дженоа2 : 0Болонья
15.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Болонья0 : 3Дженоа
25.09.2019 Италия - Серия А 5-й тур Дженоа0 : 0Болонья
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0Болонья
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Болонья1 : 0
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 0Болонья
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Болонья
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Болонья1 : 3Дженоа
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 1Дженоа
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Дженоа0 : 1
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа0 : 0
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Дженоа3 : 0
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Болонья1 : 3Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Милан36
6
Лига конференций
Рома36
7 Аталанта35
8 Кальяри34
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче31

