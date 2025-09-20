Гамбург - Хайденхайм 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 15:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
20 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Хайденхайм, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Франк Шмидт
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 3
|06.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|20.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|29.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|21.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|06.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|3
|6
|7
|РБ Лейпциг
|3
|6
|8
|Вольфсбург
|3
|5
|9
|Вердер
|3
|4
|10
|Байер
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|3
|12
|Штутгарт
|3
|3
|13
|Фрайбург
|3
|3
|14
|Унион
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Гамбург
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|3
|0