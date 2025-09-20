00:45 ()
Гамбург - Хайденхайм 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 15:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
20 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Гамбург
Хайденхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Хайденхайм, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
Германия Мерлин Польцин
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Хайденхайм3 : 3Гамбург
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гамбург1 : 0Хайденхайм
12.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Гамбург2 : 0Хайденхайм
28.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хайденхайм0 : 0Гамбург
20.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гамбург2 : 0Хайденхайм
29.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хайденхайм3 : 2Гамбург
21.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хайденхайм2 : 1Гамбург
06.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гамбург0 : 1Хайденхайм
16.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Хайденхайм2 : 2Гамбург
15.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург3 : 2Хайденхайм
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 5 : 0Гамбург
29.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Гамбург0 : 2
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 0Гамбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2 ДВГамбург
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Гамбург
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Хайденхайм0 : 2
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 2 : 0Хайденхайм
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Хайденхайм1 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Хайденхайм
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хайденхайм1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули37
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 РБ Лейпциг36
8 Вольфсбург35
9 Вердер34
10 Байер34
11 Аугсбург33
12 Штутгарт33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

