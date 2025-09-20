00:45 ()
Суббота 20 сентября
Хоффенхайм - Бавария 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 15:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
20 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Хоффенхайм
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бавария, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хоффенхайм0 : 4Бавария
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Бавария5 : 0Хоффенхайм
18.05.2024 Германия — Бундеслига 34-й тур Хоффенхайм4 : 2Бавария
12.01.2024 Германия — Бундеслига 17-й тур Бавария3 : 0Хоффенхайм
15.04.2023 Германия — Бундеслига 28-й тур Бавария1 : 1Хоффенхайм
22.10.2022 Германия — Бундеслига 11-й тур Хоффенхайм0 : 2Бавария
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм1 : 1Бавария
23.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Бавария4 : 0Хоффенхайм
30.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Бавария4 : 1Хоффенхайм
27.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм4 : 1Бавария
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 4Хоффенхайм
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм1 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 2Хоффенхайм
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Хоффенхайм
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Хоффенхайм
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Бавария3 : 1
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Бавария5 : 0
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 2 : 3Бавария
27.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3Бавария
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Бавария6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули37
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 РБ Лейпциг36
8 Вольфсбург35
9 Вердер34
10 Байер34
11 Аугсбург33
12 Штутгарт33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

Отзывы и комментарии к матчу

