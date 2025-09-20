00:45 ()
РБ Лейпциг - Кёльн 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 18:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
20 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
РБ Лейпциг
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Кёльн, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
15.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн1 : 5РБ Лейпциг
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг6 : 0Кёльн
04.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Кёльн0 : 0РБ Лейпциг
13.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг2 : 2Кёльн
11.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 1Кёльн
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 1РБ Лейпциг
20.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн2 : 1РБ Лейпциг
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг0 : 0Кёльн
01.06.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн2 : 4РБ Лейпциг
23.11.2019 Германия - Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг4 : 1Кёльн
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг2 : 0
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 6 : 0РБ Лейпциг
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4РБ Лейпциг
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1РБ Лейпциг
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 3Кёльн
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Кёльн4 : 1
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 1Кёльн
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Кёльн
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Кёльн4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули37
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 РБ Лейпциг36
8 Вольфсбург35
9 Вердер34
10 Байер34
11 Аугсбург33
12 Штутгарт33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

