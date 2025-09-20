00:45 ()
Суббота 20 сентября
Брест - Ницца 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 19:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
20 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Брест
Ницца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ницца, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Франк Эз
История личных встреч
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ницца6 : 0Брест
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Брест0 : 1Ницца
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Брест0 : 0Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0Брест
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 0Ницца
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Ницца1 : 0Брест
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Брест0 : 3Ницца
02.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца2 : 1Брест
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца3 : 2Брест
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Брест2 : 0Ницца
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Брест1 : 2
29.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Брест
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Брест
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Брест3 : 3
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Брест
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Ницца1 : 0
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Ницца
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Ницца3 : 1
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ницца0 : 1
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лилль410
3
Лига чемпионов
Монако49
4
Лига чемпионов
Лион49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже45
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

