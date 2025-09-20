00:46 ()
Суббота 20 сентября
НАК Бреда - Хераклес 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
20 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
НАК Бреда
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Хераклес, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

НАК Бреда
Бреда
Хераклес
Алмело
История личных встреч
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НАК Бреда1 : 1Хераклес
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес2 : 0НАК Бреда
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Хераклес1 : 0НАК Бреда
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НАК Бреда2 : 1Хераклес
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур НАК Бреда6 : 1Хераклес
25.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес2 : 1НАК Бреда
25.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НАК Бреда1 : 3Хераклес
04.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Хераклес6 : 1НАК Бреда
01.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 21-й тур Хераклес1 : 2НАК Бреда
05.10.2013 Нидерланды - Эредивизия 9-й тур НАК Бреда2 : 1Хераклес
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2НАК Бреда
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур НАК Бреда0 : 1
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 3 : 0НАК Бреда
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0НАК Бреда
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Хераклес1 : 2
29.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 4 : 0Хераклес
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Хераклес
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Хераклес1 : 4
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 0Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта59
9 Фортуна57
10 Гоу Эхед Иглс56
11 ПЕК Зволле46
12 Волендам54
13 Твенте54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

