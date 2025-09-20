НАК Бреда - Хераклес 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
20 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Хераклес, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Хераклес
Алмело
История личных встреч
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|6 : 1
|25.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|25.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 3
|04.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|6 : 1
|01.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|21-й тур
|1 : 2
|05.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 4
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|5
|11
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|5
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|5
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|5
|9
|9
|Фортуна
|5
|7
|10
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|11
|ПЕК Зволле
|4
|6
|12
|Волендам
|5
|4
|13
|Твенте
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|НАК Бреда
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|5
|0