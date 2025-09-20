00:46 ()
Суббота 20 сентября
Арарат-Армения - Ноа 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Арарат-Армения
Ноа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Ноа, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Ноа
Ереван
История личных встреч
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ноа2 : 0Арарат-Армения
04.12.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ноа2 : 1Арарат-Армения
28.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения0 : 1Ноа
16.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ноа2 : 1Арарат-Армения
15.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Арарат-Армения0 : 1Ноа
07.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур Ноа1 : 0Арарат-Армения
15.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения4 : 3Ноа
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ноа2 : 1Арарат-Армения
02.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Арарат-Армения3 : 0Ноа
13.11.2022 Армения - Премьер-лига 16-й тур Ноа1 : 2Арарат-Армения
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 2 : 3Арарат-Армения
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат-Армения4 : 2
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Арарат-Армения
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Арарат-Армения1 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Арарат-Армения
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ноа3 : 1
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Ноа
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Ноа3 : 2
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Ноа
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ноа4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт512
2
Лига конференций
Арарат-Армения410
3
Лига конференций
Урарту610
4 Ноа49
5 Пюник57
6 БКМА56
7 Гандзасар66
8 Ван55
9 Ширак65
10
Зона вылета
Арарат61

