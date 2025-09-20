00:46 ()
Суббота 20 сентября
Пюник - БКМА 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Пюник
БКМА

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - БКМА, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван
БКМА
Ереван
История личных встреч
04.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Пюник1 : 2БКМА
23.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур БКМА1 : 2Пюник
20.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник4 : 1БКМА
14.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур БКМА0 : 3Пюник
16.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Пюник3 : 1БКМА
06.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур БКМА1 : 4Пюник
16.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Пюник3 : 0БКМА
26.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур БКМА1 : 1Пюник
01.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Пюник3 : 0БКМА
13.11.2022 Армения - Премьер-лига 16-й тур БКМА1 : 1Пюник
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Пюник
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Пюник1 : 2
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Пюник
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пюник
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Пюник
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур БКМА1 : 3
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0БКМА
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур БКМА0 : 0
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур БКМА2 : 1
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур БКМА1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт512
2
Лига конференций
Арарат-Армения410
3
Лига конференций
Урарту610
4 Ноа49
5 Пюник57
6 БКМА56
7 Гандзасар66
8 Ван55
9 Ширак65
10
Зона вылета
Арарат61

