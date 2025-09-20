Пюник - БКМА 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - БКМА, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пюник
Ереван
БКМА
Ереван
История личных встреч
|04.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|23.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|14.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|06.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 4
|16.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|26.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|13.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|5
|12
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Урарту
|6
|10
|4
|Ноа
|4
|9
|5
|Пюник
|5
|7
|6
|БКМА
|5
|6
|7
|Гандзасар
|6
|6
|8
|Ван
|5
|5
|9
|Ширак
|6
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|6
|1