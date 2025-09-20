00:46 ()
Суббота 20 сентября
Радомяк - Пяст 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 12:15
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
20 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Радомяк
Пяст

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Пяст, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Пяст
Гливице
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Пяст0 : 0Радомяк
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Радомяк1 : 1Пяст
08.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Пяст2 : 3Радомяк
02.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Радомяк1 : 1Пяст
06.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Радомяк0 : 1Пяст
24.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Пяст1 : 2Радомяк
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Пяст1 : 1Радомяк
14.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Радомяк2 : 2Пяст
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 4 : 1Радомяк
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 3 : 2Радомяк
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Радомяк1 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Радомяк1 : 2
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 0Радомяк
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 2Пяст
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст0 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 0Пяст
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 0Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
4
Квалификация Лиги конференций
Корона814
5 Ягеллония613
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

