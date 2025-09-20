00:46 ()
Суббота 20 сентября
Арка - Корона 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 14:45
20 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Арка
Корона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Корона, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
03.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Корона1 : 1Арка
06.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Корона0 : 1Арка
02.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Арка1 : 1Корона
28.04.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур Корона0 : 2Арка
10.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Арка1 : 2Корона
24.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Корона2 : 1Арка
09.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Корона0 : 3Арка
07.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Арка0 : 0Корона
24.02.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Арка4 : 1Корона
10.09.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Корона1 : 0Арка
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0Арка
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Арка1 : 0
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 0Арка
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 4 : 1Арка
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Арка2 : 1
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона1 : 0
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 3Корона
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 1Корона
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Корона3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
4
Квалификация Лиги конференций
Корона814
5 Ягеллония613
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

