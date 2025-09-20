00:46 ()
Суббота 20 сентября
Нецеча - Лех П 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 17:30
20 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Нецеча
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Лех П, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Нецеча
Нецеча
Лех П
Познань
История личных встреч
12.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П5 : 0Нецеча
13.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Нецеча1 : 3Лех П
17.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П3 : 1Нецеча
20.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Нецеча1 : 3Лех П
07.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 2-й тур Нецеча0 : 3Лех П
10.02.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П3 : 0Нецеча
19.08.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Нецеча0 : 0Лех П
14.02.2016 Польша - Экстракласса 22-й тур Лех П5 : 2Нецеча
30.08.2015 Польша - Экстракласса 7-й тур Нецеча3 : 1Лех П
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Нецеча
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 3
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 1Нецеча
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Нецеча2 : 3
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Нецеча
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П1 : 2
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Лех П2 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Лех П
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Лех П1 : 5
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Лех П1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
4
Квалификация Лиги конференций
Корона814
5 Ягеллония613
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

