Суббота 20 сентября
Ракув - Легия 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 20:15
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
20 Сентября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Ракув
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Легия, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Легия
Варшава
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ракув3 : 2Легия
15.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия0 : 1Ракув
13.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Ракув1 : 1Легия
08.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Легия1 : 2Ракув
01.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Легия3 : 1Ракув
11.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Ракув4 : 0Легия
19.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Ракув1 : 1Легия
25.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Легия2 : 3Ракув
06.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Легия2 : 0Ракув
22.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Ракув1 : 2Легия
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Ракув0 : 1
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Ракув
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Ракув
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ракув1 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 2 : 3Ракув
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия4 : 1
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 1Легия
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Легия3 : 3 ДВ
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Легия
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 0Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
4
Квалификация Лиги конференций
Корона814
5 Ягеллония613
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

