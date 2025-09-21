23:24 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Монако - Метц 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 17:15
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
21 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Монако
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Метц, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Метц
Метц
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
30.03.2024Франция - Лига 127-й турМетц2 : 5Монако
22.10.2023Франция - Лига 19-й турМонако2 : 1Метц
03.04.2022Франция - Лига 130-й турМетц1 : 2Монако
05.12.2021Франция - Лига 117-й турМонако4 : 0Метц
06.04.2021Кубок Франции1/8 финалаМонако0 : 0 5 : 4Метц
03.04.2021Франция - Лига 131-й турМонако4 : 0Метц
30.08.2020Франция - Лига 12-й турМетц0 : 1Монако
17.08.2019Франция - Лига 12-й турМетц3 : 0Монако
22.01.2019Кубок Франции1/16 финалаМонако1 : 3Метц
21.01.2018Франция - Лига 122-й турМонако3 : 1Метц
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 1Монако
13.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 2Монако
31.08.2025Франция — Лига 13-й турМонако3 : 2
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 0Монако
16.08.2025Франция — Лига 11-й турМонако3 : 1
14.09.2025Франция — Лига 14-й турМетц1 : 1
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 2Метц
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур3 : 0Метц
17.08.2025Франция — Лига 11-й турМетц0 : 1
29.05.2025Франция — Переходные матчиФинал. 2-й матч1 : 3 ДВМетц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лион512
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Монако49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже55
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

