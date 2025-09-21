23:25 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Марсель - ПСЖ 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 20:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
21 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Марсель
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
16.03.2025Франция — Лига 126-й турПСЖ3 : 1Марсель
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМарсель0 : 3ПСЖ
31.03.2024Франция - Лига 127-й турМарсель0 : 2ПСЖ
24.09.2023Франция - Лига 16-й турПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023Франция - Лига 125-й турМарсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаМарсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022Франция - Лига 111-й турПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022Франция - Лига 132-й турПСЖ2 : 1Марсель
24.10.2021Франция - Лига 111-й турМарсель0 : 0ПСЖ
07.02.2021Франция - Лига 124-й турМарсель0 : 2ПСЖ
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Марсель
12.09.2025Франция — Лига 14-й турМарсель4 : 0
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 0Марсель
23.08.2025Франция — Лига 12-й турМарсель5 : 2
15.08.2025Франция — Лига 11-й тур1 : 0Марсель
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турПСЖ4 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й турПСЖ2 : 0
30.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 6ПСЖ
22.08.2025Франция — Лига 12-й турПСЖ1 : 0
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур0 : 1ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лион512
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Монако49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже55
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

