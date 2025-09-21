23:25 ()
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 12:15
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
21 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Гоу Эхед Иглс
Девентер
История личных встреч
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гоу Эхед Иглс
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2ПЕК Зволле
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1ПЕК Зволле
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гоу Эхед Иглс
03.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПЕК Зволле0 : 1Гоу Эхед Иглс
19.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0ПЕК Зволле
19.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3ПЕК Зволле
30.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПЕК Зволле3 : 1Гоу Эхед Иглс
15.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле0 : 1Гоу Эхед Иглс
19.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2ПЕК Зволле
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПЕК Зволле
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПЕК Зволле1 : 0
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле2 : 0
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
9 Твенте67
10 Фортуна57
11 Гоу Эхед Иглс56
12 ПЕК Зволле46
13 Волендам54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

