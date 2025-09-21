АЗ Алкмар - Фейеноорд 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 16:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
21 Сентября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фейеноорд, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|07.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 3
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|5
|11
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|5
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|5
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
|9
|Твенте
|6
|7
|10
|Фортуна
|5
|7
|11
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|12
|ПЕК Зволле
|4
|6
|13
|Волендам
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|НАК Бреда
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|5
|0