АЗ Алкмар - Фейеноорд 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 16:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
21 Сентября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Фейеноорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фейеноорд, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
05.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 28-й турАЗ Алкмар0 : 1Фейеноорд
02.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турФейеноорд3 : 2АЗ Алкмар
07.02.2024Кубок Нидерландов1/4 финалаФейеноорд2 : 0АЗ Алкмар
04.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турАЗ Алкмар0 : 1Фейеноорд
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турФейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
18.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турФейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
16.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАЗ Алкмар1 : 3Фейеноорд
27.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАЗ Алкмар2 : 1Фейеноорд
07.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турФейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
28.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАЗ Алкмар4 : 2Фейеноорд
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 2АЗ Алкмар
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 1АЗ Алкмар
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАЗ Алкмар4 : 1
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 2АЗ Алкмар
17.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 2АЗ Алкмар
17.09.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турФейеноорд2 : 0
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турФейеноорд1 : 0
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 4Фейеноорд
16.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 2Фейеноорд
12.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч5 : 2Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
9 Твенте67
10 Фортуна57
11 Гоу Эхед Иглс56
12 ПЕК Зволле46
13 Волендам54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

