23:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Тондела - Эштрела 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 16:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
21 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Тондела
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Эштрела, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Эштрела
Амадора
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
48 Португалия зщ Tiago Manso
2 Бразилия пз Бебету
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
16 Португалия пз Рони Лопеш
11 Колумбия пз Yefrei Rodriguez
17 Португалия нп Иван Кавалейру
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
30 Бразилия зщ Луан Патрик
79 Болгария зщ Атанас Чернев
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
19 Португалия пз Паулу Морейра
55 Кабо-Верде пз Sidny Lopes Cabral
98 Португалия нп Кикаш
9 Бразилия нп Родриго Перейра
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Тондела
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Тондела2 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 0Тондела
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Тондела0 : 1
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Тондела
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела0 : 2
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 0Эштрела
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 2
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 1
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close