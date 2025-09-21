Тондела - Эштрела 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 16:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
21 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Эштрела, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Эштрела
Амадора
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|48
|зщ
|Tiago Manso
|2
|пз
|Бебету
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|16
|пз
|Рони Лопеш
|11
|пз
|Yefrei Rodriguez
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|30
|зщ
|Луан Патрик
|79
|зщ
|Атанас Чернев
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|19
|пз
|Паулу Морейра
|55
|пз
|Sidny Lopes Cabral
|98
|нп
|Кикаш
|9
|нп
|Родриго Перейра
|99
|нп
|Абрахам Маркус
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Жил Висенте
|5
|10
|6
|Бенфика
|4
|10
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Витория Гимарайнш
|5
|7
|9
|Каза Пия
|5
|6
|10
|Санта-Клара
|5
|5
|11
|Арока
|5
|5
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|5
|4
|14
|Насьонал
|5
|4
|15
|Риу Аве
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|5
|3
| 17
Зона вылета
|АВС
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1