Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 16:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
21 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Гари Роуэтт
История личных встреч
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 1
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 3
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|4 : 2
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|22.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 6
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мидлсбро
|6
|16
| 2
Повышение
|Сток Сити
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|5
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|5
|10
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|6
|10
| 6
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|5
|9
|7
|Суонси Сити
|5
|8
|8
|Престон Норт Энд
|5
|8
|9
|Портсмут
|5
|8
|10
|Норвич Сити
|5
|7
|11
|Бирмингем Сити
|5
|7
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|7
|13
|Миллуолл
|5
|7
|14
|Ипсвич Таун
|5
|6
|15
|Саутгемптон
|5
|6
|16
|Блэкберн Роверс
|5
|6
|17
|Уотфорд
|5
|5
|18
|Чарльтон Атлетик
|5
|5
|19
|Дерби Каунти
|5
|5
|20
|Халл Сити
|5
|5
|21
|Рексем
|5
|4
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|5
|2
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|5
|1
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|5
|0