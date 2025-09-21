23:26 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 16:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
21 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Бристоль Сити
Оксфорд Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Англия Гари Роуэтт
История личных встреч
01.02.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Бристоль Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити2 : 1Оксфорд Юнайтед
09.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити5 : 1Оксфорд Юнайтед
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 3Бристоль Сити
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Бристоль Сити4 : 2
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 0Бристоль Сити
22.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Бристоль Сити
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур Бристоль Сити0 : 0
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 2
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 2
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Оксфорд Юнайтед0 : 6
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
17.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 2Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мидлсбро616
2
Повышение
Сток Сити512
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити511
4
Плей-офф за повышение
Лестер Сити510
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион610
6
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити59
7 Суонси Сити58
8 Престон Норт Энд58
9 Портсмут58
10 Норвич Сити57
11 Бирмингем Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс57
13 Миллуолл57
14 Ипсвич Таун56
15 Саутгемптон56
16 Блэкберн Роверс56
17 Уотфорд55
18 Чарльтон Атлетик55
19 Дерби Каунти55
20 Халл Сити55
21 Рексем54
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед52
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей51
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед50

