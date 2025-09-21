23:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Минск - Слуцк 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 17:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
21 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Минск
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Слуцк, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
04.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 2Минск
23.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Минск0 : 1Слуцк
30.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Слуцк1 : 0Минск
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск0 : 1Слуцк
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Минск
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск1 : 0Слуцк
15.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 4Минск
25.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Минск2 : 1Слуцк
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Слуцк2 : 2Минск
16.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Слуцк2 : 1Минск
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск2 : 1
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Минск
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 3Минск
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Минск0 : 1
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 1 : 2Минск
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 3
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Слуцк
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 2Слуцк
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 0Слуцк
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 0Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2152
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2138
4 Торпедо-БелАЗ2137
5 Динамо Мн1936
6 Динамо-Брест2135
7 Минск2134
8 Неман1728
9 БАТЭ2126
10 Арсенал Дз2024
11 Гомель1922
12 Нафтан2222
13 Витебск2121
14
Стыковая зона
Сморгонь2117
15
Зона вылета
Слуцк2013
16
Зона вылета
Молодечно2210

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close