Заглембе Л - Мотор 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 12:15
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
21 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Заглембе Л
Мотор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Мотор, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Мотор
Люблин
История личных встреч
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Мотор1 : 0Заглембе Л
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Заглембе Л1 : 2Мотор
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л2 : 2
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 1Заглембе Л
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л6 : 2
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Мотор1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 0 : 1Мотор
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 0Мотор
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Мотор0 : 0
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 3Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Краковия817
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония716
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
4
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
5 Корона814
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице97
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

