Погонь - Лехия 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 14:45
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
21 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Лехия, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Погонь
Щецин
Лехия
Гданьск
История личных встреч
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|0 : 3
|15.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|2 : 1
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|0 : 0
|27.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|5 : 1
|19.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 0
|19.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 1
|21.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|0 : 1
|14.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|11.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Краковия
|8
|17
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|8
|15
|5
|Корона
|8
|14
|6
|Лех П
|6
|10
|7
|Погонь
|8
|10
|8
|Легия
|6
|10
|9
|Видзев
|8
|10
|10
|Нецеча
|8
|9
|11
|Мотор
|7
|9
|12
|Заглембе Л
|7
|9
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Арка
|8
|8
|15
|ГКС Катовице
|9
|7
| 16
Зона вылета
|Ракув
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Лехия
|8
|3