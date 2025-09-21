23:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Погонь - Лехия 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 14:45
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
21 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Погонь
Лехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Лехия, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Лехия
Гданьск
История личных встреч
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Погонь3 : 3Лехия
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Лехия0 : 3Погонь
15.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Лехия0 : 1Погонь
01.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Погонь2 : 1Лехия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Лехия0 : 0Погонь
27.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Погонь5 : 1Лехия
19.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Погонь1 : 0Лехия
19.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Лехия0 : 1Погонь
21.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 1-й тур Погонь0 : 1Лехия
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Погонь1 : 1Лехия
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 0Погонь
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь2 : 0
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 2Погонь
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь0 : 3
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 2 : 1Погонь
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лехия2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Лехия
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Лехия1 : 0
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 6 : 2Лехия
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Краковия817
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония716
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
4
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
5 Корона814
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице97
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close