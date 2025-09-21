23:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Гурник З - Видзев 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 17:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
21 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Гурник З
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Видзев, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Гурник З0 : 0Видзев
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Видзев0 : 2Гурник З
25.02.2024 Польша - Экстракласса 22-й тур Видзев3 : 1Гурник З
18.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Гурник З1 : 1Видзев
13.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Видзев2 : 3Гурник З
28.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Гурник З3 : 0Видзев
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 1Гурник З
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Гурник З0 : 1
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Гурник З3 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 3Гурник З
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Гурник З0 : 1
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Видзев2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 1Видзев
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев1 : 2
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 0Видзев
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Видзев1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Краковия817
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония716
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
4
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
5 Корона814
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице97
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close