Сочи - ЦСКА 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 18:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
22 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
ЦСКА
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Фабио Челестини
История личных встреч
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 1
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|30.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|13.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|05.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|4 : 1
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1 9 : 10
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|19
|2
|Балтика
|9
|17
|3
|Локомотив М
|9
|17
|4
|ЦСКА
|8
|15
|5
|Спартак М
|9
|15
|6
|Рубин
|9
|15
|7
|Зенит
|8
|13
|8
|Динамо М
|9
|12
|9
|Ахмат
|9
|12
|10
|Крылья Советов
|9
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|8
|1