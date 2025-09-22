22:48 ()
Сочи - ЦСКА 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 18:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
22 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур ЦСКА2 : 1Сочи
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА0 : 0Сочи
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА1 : 0Сочи
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи2 : 3ЦСКА
30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи2 : 2ЦСКА
09.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Сочи2 : 1ЦСКА
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА1 : 1 4 : 2Сочи
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа A Сочи0 : 0 4 : 5ЦСКА
13.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА3 : 1Сочи
05.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Сочи2 : 0ЦСКА
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 0 : 2Сочи
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Сочи0 : 4
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Сочи
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Сочи0 : 1
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Сочи
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур ЦСКА4 : 1
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур ЦСКА1 : 1 9 : 10
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0ЦСКА
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 3ЦСКА
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика917
3 Локомотив М917
4 ЦСКА815
5 Спартак М915
6 Рубин915
7 Зенит813
8 Динамо М912
9 Ахмат912
10 Крылья Советов912
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон97
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи81

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
