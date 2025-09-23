Эспаньол - Валенсия 23 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-09-2025 19:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
23 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Валенсия, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|15
|зщ
|Мигель Анхель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|19
|нп
|Кике
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|22
|пз
|Батист Сантамария
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Луис Риоха
|19
|нп
|Дани Раба
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Карлос Корберан
История личных встреч
|22.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|14.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|31.12.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Севилья
|5
|7
|10
|Валенсия
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|5
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|5
|1