Эспаньол - Валенсия 23 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-09-2025 19:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
23 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Эспаньол
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Валенсия, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Валенсия
Валенсия
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
15 Испания зщ Мигель Анхель
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
8 Испания пз Эду Эспосито
24 Англия нп Тайрис Долан
7 Испания нп Хавьер Пуадо
19 Испания нп Кике
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
5 Испания зщ Сесар Таррега
4 Гвинея зщ Муктар Дьякаби
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
22 Франция пз Батист Сантамария
8 Испания пз Хави Герра
16 Испания пз Диего Лопес
11 Испания нп Луис Риоха
19 Испания нп Дани Раба
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
22.04.2025 Испания — Примера 33-й тур Валенсия1 : 1Эспаньол
18.12.2024 Испания — Примера 13-й тур Эспаньол1 : 1Валенсия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2Эспаньол
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Эспаньол2 : 2Валенсия
14.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Эспаньол1 : 1Валенсия
31.12.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 2Эспаньол
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Валенсия1 : 0Эспаньол
02.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Эспаньол1 : 2Валенсия
17.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Валенсия0 : 0Эспаньол
26.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол2 : 0Валенсия
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 2 : 0Эспаньол
15.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Эспаньол3 : 2
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Эспаньол1 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 2 : 2Эспаньол
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эспаньол2 : 1
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Валенсия2 : 0
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 6 : 0Валенсия
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Валенсия3 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Валенсия
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид515
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал510
4
Лига чемпионов
Эспаньол510
5
Лига Европы
Атлетик Б59
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Севилья57
10 Валенсия57
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте54
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона51

