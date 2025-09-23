Бенфика - Риу Аве 23 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-09-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Риу Аве, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|20
|пз
|Ричард Риос
|10
|пз
|Георгий Судаков
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|9
|нп
|Франьо Иванович
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|21
|пз
|Жоау Граса
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Жозе Моуринью
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 1
|02.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 2
|01.03.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|17.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Жил Висенте
|6
|13
| 4
Лига конференций
|Спортинг
|5
|12
|5
|Морейренсе
|5
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|6
|8
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Алверка
|6
|4
|14
|Эштрела
|6
|4
|15
|Насьонал
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Тондела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1