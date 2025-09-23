00:54 ()
Бенфика - Риу Аве 23 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-09-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Бенфика
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Риу Аве, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
20 Колумбия пз Ричард Риос
10 Украина пз Георгий Судаков
14 Греция нп Вангелис Павлидис
9 Хорватия нп Франьо Иванович
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
1 Польша вр Цезарий Мишта
6 Англия зщ Нельсон Эбби
32 Чехия зщ Якуб Брабец
5 Греция зщ Андреас Нтои
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
21 Португалия пз Жоау Граса
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Жозе Моуринью
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Риу Аве2 : 3Бенфика
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0Риу Аве
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1Бенфика
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика4 : 1Риу Аве
02.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Риу Аве0 : 1Бенфика
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика4 : 2Риу Аве
01.03.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика2 : 0Риу Аве
18.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве0 : 3Бенфика
17.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве1 : 2Бенфика
15.01.2020 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 2Риу Аве
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Бенфика
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Бенфика2 : 3
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика1 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Бенфика
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Бенфика1 : 0
19.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве0 : 3
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1Риу Аве
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве2 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 3Риу Аве
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Риу Аве1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига Европы
Жил Висенте613
4
Лига конференций
Спортинг512
5 Морейренсе512
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара68
11 Каза Пия67
12 Эшторил65
13 Алверка64
14 Эштрела64
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Тондела62
18
Зона вылета
АВС61

