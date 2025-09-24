01:33 ()
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 20:45
Стадион: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
24 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/16 финала
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
07.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Манчестер Сити5 : 0Хаддерсфилд Таун
20.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 3Манчестер Сити
19.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити6 : 1Хаддерсфилд Таун
06.05.2018 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити0 : 0Хаддерсфилд Таун
26.11.2017 Англия - Премьер-лига 13-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 2Манчестер Сити
01.03.2017 Кубок Англии 1/8 финала, переигровки Манчестер Сити5 : 1Хаддерсфилд Таун
18.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Хаддерсфилд Таун0 : 0Манчестер Сити
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 5 : 6Хаддерсфилд Таун
13.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Хаддерсфилд Таун2 : 2 3 : 2
01.11.2024 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Хаддерсфилд Таун
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 2Хаддерсфилд Таун
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Хаддерсфилд Таун3 : 0
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Манчестер Сити
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити3 : 0
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Манчестер Сити
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити0 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
2 : 1
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Кардифф Сити
Челтнем Таун
3 : 0
Престон Норт Энд
Рексем
2 : 3
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
0 : 2
Борнмут
Брентфорд
0 : 2
Норвич Сити
Саутгемптон
0 : 3
Бромли
Уиком Уондерерс
1 : 1 4 : 5
Суонси Сити
Плимут Аргайл
1 : 1 5 : 3
Сток Сити
Брэдфорд Сити
0 : 3
Бёрнли
Дерби Каунти
2 : 1
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
1 : 0
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
0 : 1
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 5 : 6
Бирмингем Сити
Порт Вейл
0 : 1
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Миллуолл
Ковентри Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
1 : 1 3 : 0
Эвертон
Мэнсфилд Таун
2 : 0
Фулхэм
Бристоль Сити
2 : 0
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
2 : 2 12 : 11
1/16 финала
Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
0 : 1
Кристал Пэлас
Миллуолл
1 : 1 4 : 2
Брентфорд
Астон Вилла
1 : 1 4 : 2
Суонси Сити
Ноттингем Форест
3 : 2
Бёрнли
Кардифф Сити
23.09
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
23.09
Рексем
Рединг
23.09
Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
23.09
Вулверхэмптон
Эвертон
23.09
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
23.09
Линкольн Сити
Челси
23.09
Ливерпуль
Саутгемптон
23.09
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
24.09
Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
24.09
Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
24.09
Порт Вейл
Арсенал
24.09

