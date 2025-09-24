01:34 ()
Свернуть список

АЗ Алкмар - ПЕК Зволле 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 20:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
24 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
АЗ Алкмар
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПЕК Зволле, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПЕК Зволле
20.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле1 : 2АЗ Алкмар
20.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур АЗ Алкмар2 : 2ПЕК Зволле
24.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
10.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1АЗ Алкмар
30.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар3 : 2ПЕК Зволле
09.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 1АЗ Алкмар
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 1ПЕК Зволле
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПЕК Зволле
07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур АЗ Алкмар3 : 3
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 1АЗ Алкмар
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч АЗ Алкмар4 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2АЗ Алкмар
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле0 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПЕК Зволле
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПЕК Зволле1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
3
Лига чемпионов
Аякс612
4
Лига Европы
Гронинген612
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар511
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт69
9 Гоу Эхед Иглс69
10 Спарта69
11 Твенте67
12 НАК Бреда67
13 ПЕК Зволле56
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close