АЗ Алкмар - ПЕК Зволле 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 20:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
24 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПЕК Зволле, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 3
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|12
| 4
Лига Европы
|Гронинген
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|5
|11
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|6
|9
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|Спарта
|6
|9
|11
|Твенте
|6
|7
|12
|НАК Бреда
|6
|7
|13
|ПЕК Зволле
|5
|6
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0