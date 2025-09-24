01:34 ()
Свернуть список

Гомель - Неман 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 18:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
24 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Гомель
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Неман, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Неман
Гродно
История личных встреч
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Неман0 : 1Гомель
11.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Неман1 : 1Гомель
31.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Гомель2 : 3Неман
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман2 : 2Гомель
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Гомель3 : 3Неман
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман3 : 0Гомель
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель3 : 0 ТНеман
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Гомель
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель2 : 0Неман
19.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 1Гомель
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 1Гомель
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Гомель1 : 0
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель1 : 1
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Гомель2 : 3
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 1Гомель
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 0Неман
10.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 3 : 2Неман
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 4 : 0Неман
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Неман0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2241
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2239
4 Динамо Мн2039
5 Динамо-Брест2238
6 Торпедо-БелАЗ2137
7 Минск2237
8 Неман1831
9 БАТЭ2227
10 Арсенал Дз2125
11 Гомель2023
12 Нафтан2222
13 Витебск2221
14
Стыковая зона
Сморгонь2117
15
Зона вылета
Слуцк2113
16
Зона вылета
Молодечно2210

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close