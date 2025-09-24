Ракув - Лех П 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 18:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
24 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Лех П, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Лех П
Познань
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|14.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 1
|09.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|4 : 0
|28.09.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|4 : 1
|14.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 2
|30.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|3 : 1
|22.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|3 : 3
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 2
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|9
|18
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|8
|17
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|8
|16
|5
|Корона
|9
|15
|6
|Лех П
|7
|13
|7
|Легия
|7
|11
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Погонь
|9
|10
|10
|Видзев
|9
|10
|11
|Заглембе Л
|8
|10
|12
|Мотор
|8
|10
|13
|Нецеча
|9
|9
|14
|Арка
|9
|9
|15
|Ракув
|7
|7
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Лехия
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Пяст
|7
|4