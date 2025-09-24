01:34 ()
Ракув - Лех П 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 18:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
24 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Ракув
Лех П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Лех П, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Лех П
Познань
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П0 : 1Ракув
09.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 0Лех П
03.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Ракув4 : 0Лех П
28.09.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Лех П4 : 1Ракув
14.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Ракув0 : 2Лех П
30.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П1 : 2Ракув
06.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Лех П0 : 1Ракув
12.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Ракув2 : 2Лех П
17.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Ракув3 : 1Лех П
22.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Лех П3 : 3Ракув
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув1 : 1
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Ракув0 : 1
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Ракув
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Ракув
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ракув1 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 2Лех П
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П1 : 2
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Лех П2 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Лех П
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Лех П1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия817
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония716
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
5 Корона915
6 Лех П713
7 Легия711
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча99
14 Арка99
15 Ракув77
16
Зона вылета
ГКС Катовице97
17
Зона вылета
Лехия96
18
Зона вылета
Пяст74

