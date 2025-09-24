01:34 ()
Легия - Ягеллония 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 21:00
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
24 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Легия
Ягеллония

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Ягеллония, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
13.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Легия0 : 1Ягеллония
06.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония1 : 1Легия
07.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Легия1 : 1Ягеллония
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Ягеллония2 : 0Легия
12.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 1Ягеллония
29.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Ягеллония2 : 5Легия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Ягеллония2 : 2Легия
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Легия1 : 0Ягеллония
14.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Ягеллония1 : 1Легия
29.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Легия1 : 2Ягеллония
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 1Легия
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия4 : 1
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 1Легия
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Легия3 : 3 ДВ
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Легия
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 1Ягеллония
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Ягеллония
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Ягеллония
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ягеллония3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия817
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония716
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
5 Корона915
6 Лех П713
7 Легия711
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча99
14 Арка99
15 Ракув77
16
Зона вылета
ГКС Катовице97
17
Зона вылета
Лехия96
18
Зона вылета
Пяст74

