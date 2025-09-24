Легия - Ягеллония 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 21:00
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
24 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Ягеллония, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Адриан Семенец
История личных встреч
|13.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|2 : 0
|12.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|5 : 1
|29.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|2 : 5
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 1
|29.08.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3 ДВ
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|9
|18
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|8
|17
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|8
|16
|5
|Корона
|9
|15
|6
|Лех П
|7
|13
|7
|Легия
|7
|11
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Погонь
|9
|10
|10
|Видзев
|9
|10
|11
|Заглембе Л
|8
|10
|12
|Мотор
|8
|10
|13
|Нецеча
|9
|9
|14
|Арка
|9
|9
|15
|Ракув
|7
|7
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Лехия
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Пяст
|7
|4