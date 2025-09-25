01:40 ()
Свернуть список

Янг Бойз - Панатинаикос 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 21:00
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
25 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Янг Бойз
Панатинаикос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Панатинаикос, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
Швейцария Джорджо Контини
Португалия Руй Витория
История личных встреч
14.09.2025 Швейцария — Суперлига 6-й тур 1 : 2Янг Бойз
31.08.2025 Швейцария — Суперлига 5-й тур Янг Бойз3 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Янг Бойз3 : 2
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 1Янг Бойз
10.08.2025 Швейцария — Суперлига 3-й тур Янг Бойз0 : 0
21.09.2025 Греция — Суперлига 4-й тур Панатинаикос1 : 1
14.09.2025 Греция — Суперлига 3-й тур 3 : 2Панатинаикос
31.08.2025 Греция — Суперлига 2-й тур Панатинаикос1 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0Панатинаикос
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Панатинаикос2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн00
2
1/8 финала
Утрехт00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
ПАОК00
5
1/8 финала
ФКСБ00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Маккаби Т-А00
8
1/8 финала
Бранн00
9
Плей-офф
Генк00
10
Плей-офф
Янг Бойз00
11
Плей-офф
Мальмё00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Фейеноорд00
14
Плей-офф
Виктория Пльзень00
15
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс00
16
Плей-офф
Ференцварош00
17
Плей-офф
Фрайбург00
18
Плей-офф
Рейнджерс00
19
Плей-офф
Бетис00
20
Плей-офф
Лилль00
21
Плей-офф
Рома00
22
Плей-офф
Црвена Звезда00
23
Плей-офф
Фенербахче00
24
Плей-офф
Лион00
25 Порту00
26 Ницца00
27 Болонья00
28 Сельта00
29 Селтик00
30 Базель00
31 Ред Булл Зальцбург00
32 Штурм00
33 Динамо З00
34 Ноттингем Форест00
35 Астон Вилла00
36 Штутгарт00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close