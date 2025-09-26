01:28 ()
Бенфика - Жил Висенте 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
26 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Бенфика
Жил Висенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
10 Украина пз Георгий Судаков
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
9 Хорватия нп Франьо Иванович
14 Греция нп Вангелис Павлидис
42 Бразилия вр Эндрю
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату
4 Франция зщ Марвен Элимби
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
5 Аргентина пз Факундо Касерес
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
27 Уругвай пз Agustin Moreira
95 Испания нп Санти Гарсия
77 Бразилия нп Мурило
9 Бразилия нп Пабло
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте0 : 3Бенфика
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика5 : 1Жил Висенте
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Жил Висенте
26.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Жил Висенте2 : 3Бенфика
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика3 : 1Жил Висенте
02.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
21.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Бенфика1 : 1
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Бенфика
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Бенфика2 : 3
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика1 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Бенфика
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте2 : 0
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 1Жил Висенте
29.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте2 : 0
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 0Жил Висенте
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Спортинг615
3
Лига Европы
Бенфика614
4
Лига конференций
Жил Висенте613
5 Морейренсе612
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара68
11 Каза Пия67
12 Эшторил65
13 Алверка64
14 Насьонал64
15 Эштрела64
16
Стыковая зона
Риу Аве64
17
Зона вылета
Тондела62
18
Зона вылета
АВС61

