Бенфика - Жил Висенте 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
26 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|9
|нп
|Франьо Иванович
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|42
|вр
|Эндрю
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|5
|пз
|Факундо Касерес
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|27
|пз
|Agustin Moreira
|95
|нп
|Санти Гарсия
|77
|нп
|Мурило
|9
|нп
|Пабло
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|15
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|6
|14
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|6
|13
|5
|Морейренсе
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|6
|8
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Алверка
|6
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Эштрела
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Тондела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1