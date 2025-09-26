01:28 ()
Свернуть список

Висла Плоцк - ГКС Катовице 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 20:30
26 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Висла Плоцк
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - ГКС Катовице, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Висла Плоцк0 : 1
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 0Висла Плоцк
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Висла Плоцк1 : 0
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 1Висла Плоцк
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур ГКС Катовице0 : 3
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0ГКС Катовице
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур ГКС Катовице3 : 2
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 3 : 0ГКС Катовице
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония817
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия817
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
5 Корона915
6 Лех П814
7 Легия812
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча99
14 Арка99
15 Ракув88
16
Зона вылета
ГКС Катовице97
17
Зона вылета
Лехия96
18
Зона вылета
Пяст74

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close