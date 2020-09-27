Зенит - Оренбург 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|8 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|4 : 1
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Зенит» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|19
|2
|ЦСКА
|9
|18
|3
|Балтика
|9
|17
|4
|Локомотив М
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Динамо М
|10
|15
|7
|Спартак М
|9
|15
|8
|Рубин
|9
|15
|9
|Ахмат
|9
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1