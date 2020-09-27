04:05 ()
Зенит - Оренбург 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Зенит
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Оренбург3 : 5Зенит
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 1Зенит
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит1 : 0Оренбург
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Зенит
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит2 : 1Оренбург
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0Оренбург
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург3 : 1Зенит
20.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург2 : 2Зенит
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит8 : 0Оренбург
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Зенит4 : 1Оренбург
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Зенит9 : 1
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 2Зенит
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 1 : 0Зенит
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Зенит2 : 1
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Зенит
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Оренбург1 : 3
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Оренбург0 : 0 4 : 2
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Оренбург
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Оренбург3 : 5Зенит
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Зенит» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар919
2 ЦСКА918
3 Балтика917
4 Локомотив М917
5 Зенит916
6 Динамо М1015
7 Спартак М915
8 Рубин915
9 Ахмат912
10 Крылья Советов1012
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон97
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

Отзывы и комментарии к матчу

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
