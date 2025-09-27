04:05 ()
Суббота 27 сентября
Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 21:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
27 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
6 Португалия пз Жоау Пальинья
20 Гана пз Мохаммед Кудус
7 Нидерланды пз Хави Симонс
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
9 Бразилия нп Ришарлисон
1 Португалия вр Жозе Са
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
24 Португалия зщ Тоти
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
8 Бразилия пз Жоао Гомес
21 Португалия пз Родригу Гомеш
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Колумбия нп Джон Арьяс
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон4 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Вулверхэмптон
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Вулверхэмптон
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон2 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вулверхэмптон1 : 0Тоттенхэм Хотспур
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Вулверхэмптон
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Вулверхэмптон
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон2 : 2 2 : 3Тоттенхэм Хотспур
22.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вулверхэмптон
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Вулверхэмптон2 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон2 : 3
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль515
2
Лига чемпионов
Арсенал510
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур510
4
Лига чемпионов
Борнмут510
5
Лига Европы
Кристал Пэлас59
6 Челси58
7 Сандерленд58
8 Фулхэм58
9 Манчестер Сити57
10 Эвертон57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Лидс Юнайтед57
13 Ньюкасл Юнайтед56
14 Брайтон энд Хоув Альбион55
15 Ноттингем Форест55
16 Бёрнли54
17 Брентфорд54
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

