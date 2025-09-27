Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 21:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
27 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|7
|пз
|Хави Симонс
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Ришарлисон
|1
|вр
|Жозе Са
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|24
|зщ
|Тоти
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|8
|пз
|Жоао Гомес
|21
|пз
|Родригу Гомеш
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|нп
|Джон Арьяс
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Томас Франк
|Витор Перейра
История личных встреч
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|5
|9
|6
|Челси
|5
|8
|7
|Сандерленд
|5
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|7
|10
|Эвертон
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Лидс Юнайтед
|5
|7
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|5
|16
|Бёрнли
|5
|4
|17
|Брентфорд
|5
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0