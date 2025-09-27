04:08 ()
Лидс Юнайтед - Борнмут 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Лидс Юнайтед
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Борнмут, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Борнмут
Борнмут
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Англия пз Шон Лонгстафф
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
1 Сербия вр Джордже Петрович
23 Англия зщ Джеймс Хилл
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
8 Англия пз Алекс Скотт
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Испания Андони Ираола
История личных встреч
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут4 : 1Лидс Юнайтед
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед4 : 3Борнмут
20.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Борнмут
16.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Борнмут1 : 3Лидс Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Лидс Юнайтед
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед0 : 0
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 0Лидс Юнайтед
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 5 : 0Лидс Юнайтед
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут2 : 1
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Борнмут
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль515
2
Лига чемпионов
Арсенал510
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур510
4
Лига чемпионов
Борнмут510
5
Лига Европы
Кристал Пэлас59
6 Челси58
7 Сандерленд58
8 Фулхэм58
9 Манчестер Сити57
10 Эвертон57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Лидс Юнайтед57
13 Ньюкасл Юнайтед56
14 Брайтон энд Хоув Альбион55
15 Ноттингем Форест55
16 Бёрнли54
17 Брентфорд54
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

