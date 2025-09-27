Лидс Юнайтед - Борнмут 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Борнмут, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Борнмут
Борнмут
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|1
|вр
|Джордже Петрович
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Андони Ираола
История личных встреч
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 1
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 3
|20.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|16.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 0
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 0
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|5
|9
|6
|Челси
|5
|8
|7
|Сандерленд
|5
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|7
|10
|Эвертон
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Лидс Юнайтед
|5
|7
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|5
|16
|Бёрнли
|5
|4
|17
|Брентфорд
|5
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0