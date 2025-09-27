04:08 ()
Манчестер Сити - Бёрнли 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Сити
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Бёрнли, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
82 Англия зщ Рико Льюис
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
16 Испания пз Родри
52 Норвегия пз Оскар Бобб
47 Англия пз Фил Фоден
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
29 Англия пз Джош Лорент
24 Ирландия пз Джош Каллен
16 Португалия пз Флорентину Луиш
17 Франция нп Лум Чауна
11 Англия нп Джейдон Энтони
9 ЮАР нп Лайл Фостер
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
31.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Сити3 : 1Бёрнли
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 3Манчестер Сити
18.03.2023 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити6 : 0Бёрнли
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Сити
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити2 : 0Бёрнли
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Сити
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Бёрнли0 : 3Манчестер Сити
22.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
03.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Бёрнли1 : 4Манчестер Сити
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 2Манчестер Сити
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Манчестер Сити
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити3 : 0
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Манчестер Сити
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Бёрнли1 : 2
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Бёрнли1 : 1
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Бёрнли0 : 1
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Бёрнли
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль515
2
Лига чемпионов
Арсенал510
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур510
4
Лига чемпионов
Борнмут510
5
Лига Европы
Кристал Пэлас59
6 Челси58
7 Сандерленд58
8 Фулхэм58
9 Манчестер Сити57
10 Эвертон57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Лидс Юнайтед57
13 Ньюкасл Юнайтед56
14 Брайтон энд Хоув Альбион55
15 Ноттингем Форест55
16 Бёрнли54
17 Брентфорд54
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

Новости футбола

