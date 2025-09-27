Манчестер Сити - Бёрнли 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Бёрнли, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|82
|зщ
|Рико Льюис
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|16
|пз
|Родри
|52
|пз
|Оскар Бобб
|47
|пз
|Фил Фоден
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|29
|пз
|Джош Лорент
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|17
|нп
|Лум Чауна
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Скотт Паркер
История личных встреч
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|18.03.2023
|Кубок Англии
|1/4 финала
|6 : 0
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|22.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|5 : 0
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|5
|9
|6
|Челси
|5
|8
|7
|Сандерленд
|5
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|7
|10
|Эвертон
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Лидс Юнайтед
|5
|7
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|5
|16
|Бёрнли
|5
|4
|17
|Брентфорд
|5
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0