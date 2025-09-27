04:08 ()
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 13:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Манчестер Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
6 Англия пз Джордан Хендерсон
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
24 Дания нп Миккель Дамсгор
9 Бразилия нп Игор Тьяго
7 Германия нп Кевин Шейд
1 Турция вр Алтай Байындыр
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Брентфорд4 : 3Манчестер Юнайтед
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Брентфорд
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 1Манчестер Юнайтед
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Брентфорд
05.04.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Брентфорд
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брентфорд4 : 0Манчестер Юнайтед
02.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Брентфорд
19.01.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 3Манчестер Юнайтед
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Брентфорд
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Брентфорд
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд1 : 1 4 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Брентфорд
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 2Брентфорд
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Манчестер Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 12 : 11Манчестер Юнайтед
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль515
2
Лига чемпионов
Арсенал510
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур510
4
Лига чемпионов
Борнмут510
5
Лига Европы
Кристал Пэлас59
6 Челси58
7 Сандерленд58
8 Фулхэм58
9 Манчестер Сити57
10 Эвертон57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Лидс Юнайтед57
13 Ньюкасл Юнайтед56
14 Брайтон энд Хоув Альбион55
15 Ноттингем Форест55
16 Бёрнли54
17 Брентфорд54
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

