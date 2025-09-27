Брентфорд - Манчестер Юнайтед 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 13:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Игор Тьяго
|7
|нп
|Кевин Шейд
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Рубен Аморим
История личных встреч
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 12 : 11
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|5
|9
|6
|Челси
|5
|8
|7
|Сандерленд
|5
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|7
|10
|Эвертон
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Лидс Юнайтед
|5
|7
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|5
|16
|Бёрнли
|5
|4
|17
|Брентфорд
|5
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0