Мальорка - Алавес 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Алавес, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Алавес
Витория
|1
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|10
|пз
|Серхи Дардер
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|20
|пз
|Пабло Торре
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|10
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|30.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|0 : 0
|28.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Эльче
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Хетафе
|6
|10
|8
|Бетис
|6
|9
|9
|Атлетико М
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|5
|17
|Леванте
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|6
|2