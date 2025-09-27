04:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Мальорка - Алавес 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Мальорка
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Алавес, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Алавес
Витория
1ИспанияврЛео Роман
2ИспаниязщМатеу Морей
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
10ИспанияпзСерхи Дардер
8ИспанияпзМану Морланес
12ПортугалияпзСаму Кошта
20ИспанияпзПабло Торре
11ЯпониянпТакума Асано
7КосовонпВедат Мурики
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
2АргентиназщФакундо Гарсес
14АргентиназщНауэль Тенаглия
22МализщМусса Диарра
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
10ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
02.03.2025Испания — Примера26-й турМальорка1 : 1Алавес
01.11.2024Испания — Примера12-й турАлавес1 : 0Мальорка
24.02.2024Испания - Примера26-й турАлавес1 : 1Мальорка
03.12.2023Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0Алавес
19.04.2022Испания - Примера33-й турМальорка2 : 1Алавес
21.08.2021Испания - Примера2-й турАлавес0 : 1Мальорка
15.02.2020Испания - Примера24-й турМальорка1 : 0Алавес
29.09.2019Испания - Примера7-й турАлавес2 : 0Мальорка
30.04.2016Испания - СегундаСегунда. 36-й турМальорка0 : 0Алавес
28.11.2015Испания - СегундаСегунда. 15-й турАлавес1 : 0Мальорка
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 0Мальорка
21.09.2025Испания — Примера5-й турМальорка1 : 1
15.09.2025Испания — Примера4-й тур3 : 2Мальорка
30.08.2025Испания — Примера3-й тур2 : 1Мальорка
23.08.2025Испания — Примера2-й турМальорка1 : 1
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Алавес
20.09.2025Испания — Примера5-й турАлавес1 : 2
13.09.2025Испания — Примера4-й тур0 : 1Алавес
30.08.2025Испания — Примера3-й турАлавес1 : 1
22.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид618
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол611
5
Лига Европы
Эльче610
6
Лига конференций
Атлетик Б610
7 Хетафе610
8 Бетис69
9 Атлетико М69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Реал Сосьедад65
17 Леванте64
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Мальорка62
20
Зона вылета
Жирона62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close