Комо - Кремонезе 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 15:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
27 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Кремонезе, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Кремонезе
Кремона
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Стефан Пош
|34
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валле
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|6
|пз
|Максанс Какере
|10
|пз
|Николас Пас
|42
|нп
|Джейден Аддай
|17
|нп
|Хесус Родригес
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|33
|пз
|Альберто Грасси
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|20
|пз
|Франко Васкес
|99
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Давиде Никола
История личных встреч
|09.03.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 29-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|1 : 3
|06.05.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|4
|8
|7
|Кальяри
|4
|7
|8
|Комо
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1