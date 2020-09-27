04:08 ()
Комо - Кремонезе 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 15:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
27 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Комо
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Кремонезе, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Кремонезе
Кремона
1 Франция вр Жан Бутез
27 Австрия зщ Стефан Пош
34 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Хакобо Рамон
3 Испания зщ Алекс Валле
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
6 Франция пз Максанс Какере
10 Аргентина пз Николас Пас
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
17 Испания нп Хесус Родригес
7 Испания нп Альваро Мората
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
7 Италия пз Алессио Дзербин
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
33 Италия пз Альберто Грасси
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
20 Аргентина пз Франко Васкес
99 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Давиде Никола
История личных встреч
09.03.2024 Италия - Серия B Серия В. 29-й тур Кремонезе2 : 1Комо
08.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур Комо1 : 3Кремонезе
06.05.2022 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Комо1 : 2Кремонезе
15.01.2022 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Кремонезе2 : 0Комо
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Комо3 : 0
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 2Комо
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Комо1 : 1
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 0Комо
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Комо2 : 0
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Кремонезе0 : 0
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 0Кремонезе
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Кремонезе3 : 2
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 2Кремонезе
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Кремонезе0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус410
3
Лига чемпионов
Милан49
4
Лига чемпионов
Рома49
5
Лига Европы
Аталанта48
6
Лига конференций
Кремонезе48
7 Кальяри47
8 Комо47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

Отзывы и комментарии к матчу

