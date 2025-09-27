04:08 ()
Санкт-Паули - Байер 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Санкт-Паули
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Байер, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Байер
Леверкузен
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
25ПольшазщАдам Дзвигала
2ГрециязщМанолис Салиакас
6СШАпзДжеймс Сэндс
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
23ГерманияпзЛуис Оппи
10ЛюксембургпзДанел Синани
27ФранциянпАндреа Унтонджи
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
21ИспанияпзЛукас Васкес
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
17МароккопзЭлисс Бен-Сегир
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
20.04.2025Германия — Бундеслига30-й турСанкт-Паули1 : 1Байер
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБайер2 : 1Санкт-Паули
10.04.2011Германия - Бундеслига29-й турБайер2 : 1Санкт-Паули
13.11.2010Германия - Бундеслига12-й турСанкт-Паули0 : 1Байер
19.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур2 : 0Санкт-Паули
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й турСанкт-Паули2 : 1
29.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Санкт-Паули
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули3 : 3
16.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 0 2 : 3Санкт-Паули
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБайер1 : 1
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 2Байер
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й турБайер3 : 1
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур3 : 3Байер
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБайер1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Боруссия Д410
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг49
4
Лига чемпионов
Кёльн47
5
Лига Европы
Санкт-Паули47
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф46
7 Фрайбург46
8 Штутгарт46
9 Хоффенхайм46
10 Унион46
11 Байер45
12 Вольфсбург45
13 Майнц44
14 Вердер44
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург43
17
Зона вылета
Боруссия М42
18
Зона вылета
Хайденхайм40

