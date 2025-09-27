Санкт-Паули - Байер 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Байер, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Байер
Леверкузен
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|21
|пз
|Лукас Васкес
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|17
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2011
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|13.11.2010
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 2 : 3
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|7
|Фрайбург
|4
|6
|8
|Штутгарт
|4
|6
|9
|Хоффенхайм
|4
|6
|10
|Унион
|4
|6
|11
|Байер
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|4
|5
|13
|Майнц
|4
|4
|14
|Вердер
|4
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|4
|0