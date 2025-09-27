Майнц - Боруссия Д 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия Д, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|9
|нп
|Арно Норден
|11
|нп
|Арминдо Зиб
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Нико Ковач
История личных встреч
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|19.12.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|16.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|16.01.2021
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|7
|Фрайбург
|4
|6
|8
|Штутгарт
|4
|6
|9
|Хоффенхайм
|4
|6
|10
|Унион
|4
|6
|11
|Байер
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|4
|5
|13
|Майнц
|4
|4
|14
|Вердер
|4
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|4
|0