Майнц - Боруссия Д 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Майнц
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия Д, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
16ГерманиязщШтефан Белл
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
30ШвейцариязщСильван Видмер
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
8ГерманияпзПауль Небель
9ФранциянпАрно Норден
11ГерманиянпАрминдо Зиб
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБоруссия Д3 : 1Майнц
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турМайнц3 : 1Боруссия Д
11.05.2024Германия — Бундеслига33-й турМайнц3 : 0Боруссия Д
19.12.2023Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д1 : 1Майнц
27.05.2023Германия — Бундеслига34-й турБоруссия Д2 : 2Майнц
25.01.2023Германия — Бундеслига17-й турМайнц1 : 2Боруссия Д
16.03.2022Германия - Бундеслига25-й турМайнц0 : 1Боруссия Д
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021Германия - Бундеслига33-й турМайнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д1 : 1Майнц
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 4Майнц
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турМайнц0 : 1
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур1 : 1Майнц
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчМайнц4 : 1
24.08.2025Германия — Бундеслига1-й турМайнц0 : 1
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБоруссия Д1 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 4Боруссия Д
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 2Боруссия Д
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й турБоруссия Д3 : 0
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур3 : 3Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Боруссия Д410
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг49
4
Лига чемпионов
Кёльн47
5
Лига Европы
Санкт-Паули47
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф46
7 Фрайбург46
8 Штутгарт46
9 Хоффенхайм46
10 Унион46
11 Байер45
12 Вольфсбург45
13 Майнц44
14 Вердер44
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург43
17
Зона вылета
Боруссия М42
18
Зона вылета
Хайденхайм40

