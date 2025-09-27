04:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 20:00
27 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Эксельсиор
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
16 Нидерланды вр Келвин Ратси
2 Нидерланды зщ Илиас Бронкхорст
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
4 Швеция зщ Каспер Видель
15 Нидерланды зщ Симон Янссон
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
23 Грузия пз Иракли Егоян
6 Швеция пз Адам Карлен
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
9 Польша нп Шимон Влодарчик
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
23 Нидерланды пз Йоей Верман
5 Хорватия нп Иван Перишич
9 США нп Рикардо Пепи
19 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПСВ Эйндховен5 : 4 ДВЭксельсиор
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Эксельсиор
08.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0Эксельсиор
28.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Эксельсиор1 : 6ПСВ Эйндховен
02.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Эксельсиор
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Эксельсиор
26.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
14.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Эксельсиор
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Эксельсиор
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Эксельсиор0 : 1
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Эксельсиор1 : 0
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 1Эксельсиор
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Эксельсиор1 : 2
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСВ Эйндховен1 : 3
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 5ПСВ Эйндховен
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПСВ Эйндховен0 : 2
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
3
Лига чемпионов
Аякс612
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт69
9 Гоу Эхед Иглс69
10 Спарта69
11 Твенте67
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда67
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close