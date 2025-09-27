Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 20:00
27 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|16
|вр
|Келвин Ратси
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Каспер Видель
|15
|зщ
|Симон Янссон
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|23
|пз
|Иракли Егоян
|6
|пз
|Адам Карлен
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|11
|пз
|Гьян де Регт
|9
|нп
|Шимон Влодарчик
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 6
|02.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|6 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|26.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|14.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 1
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|12
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|6
|9
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|Спарта
|6
|9
|11
|Твенте
|6
|7
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|6
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0