Ковентри Сити - Бирмингем Сити 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 13:30
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
27 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Ковентри Сити
Бирмингем Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Фрэнк Лэмпард
Уэльс Крис Дэвис
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бирмингем Сити3 : 0Ковентри Сити
08.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ковентри Сити2 : 0Бирмингем Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити2 : 0Бирмингем Сити
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Бирмингем Сити0 : 0Ковентри Сити
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бирмингем Сити2 : 4Ковентри Сити
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Бирмингем Сити1 : 1Ковентри Сити
20.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
04.02.2020 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Бирмингем Сити2 : 2 4 : 1Ковентри Сити
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
20.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 0Ковентри Сити
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур Ковентри Сити1 : 1
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 2 : 2Ковентри Сити
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 1Ковентри Сити
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур Ковентри Сити7 : 1
20.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бирмингем Сити1 : 0
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 0Бирмингем Сити
29.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Бирмингем Сити0 : 1
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур Бирмингем Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мидлсбро616
2
Повышение
Сток Сити612
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити611
4
Плей-офф за повышение
Лестер Сити611
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд611
6
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити610
7 Вест Бромвич Альбион610
8 Бирмингем Сити610
9 Куинз Парк Рейнджерс610
10 Миллуолл610
11 Суонси Сити68
12 Чарльтон Атлетик68
13 Портсмут68
14 Халл Сити68
15 Норвич Сити67
16 Рексем67
17 Ипсвич Таун56
18 Блэкберн Роверс56
19 Саутгемптон66
20 Оксфорд Юнайтед65
21 Уотфорд65
22
Зона вылета
Дерби Каунти65
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед60

