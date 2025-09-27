Корона - Лехия 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 14:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
27 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Лехия, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Корона
Кельце
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|11.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 0
|18.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|0 : 1
|01.03.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|31.08.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 0
|31.03.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 0
|30.10.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|0 : 5
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 4
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|9
|18
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|8
|17
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|8
|16
|5
|Корона
|9
|15
|6
|Лех П
|8
|14
|7
|Легия
|8
|12
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Погонь
|9
|10
|10
|Видзев
|9
|10
|11
|Заглембе Л
|8
|10
|12
|Мотор
|8
|10
|13
|Нецеча
|9
|9
|14
|Арка
|9
|9
|15
|Ракув
|8
|8
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Лехия
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Пяст
|7
|4