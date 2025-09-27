04:09 ()
Корона - Лехия 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 14:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
27 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Корона
Лехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Лехия, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Лехия3 : 2Корона
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Корона0 : 0Лехия
18.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Корона1 : 0Лехия
06.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Лехия0 : 1Корона
01.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Корона1 : 2Лехия
21.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Лехия2 : 0Корона
16.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Корона0 : 0Лехия
31.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Лехия2 : 0Корона
31.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Корона1 : 0Лехия
30.10.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Лехия0 : 5Корона
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 0Корона
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона1 : 0
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 3Корона
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 1Корона
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 4Лехия
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лехия2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Лехия
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Лехия1 : 0
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 6 : 2Лехия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония817
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия817
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
5 Корона915
6 Лех П814
7 Легия812
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча99
14 Арка99
15 Ракув88
16
Зона вылета
ГКС Катовице97
17
Зона вылета
Лехия96
18
Зона вылета
Пяст74

Отзывы и комментарии к матчу

