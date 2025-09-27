Пяст - Нецеча 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 17:30
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
27 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Нецеча, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пяст
Гливице
Нецеча
Нецеча
История личных встреч
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|0 : 1
|26.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 1
|19.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|4 : 0
|07.04.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|1 : 1
|05.11.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|2 : 1
|17.04.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 0
|28.10.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 1
|20.11.2015
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|3 : 5
|20.07.2015
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 3
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|9
|18
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|8
|17
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|8
|16
|5
|Корона
|9
|15
|6
|Лех П
|8
|14
|7
|Легия
|8
|12
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Погонь
|9
|10
|10
|Видзев
|9
|10
|11
|Заглембе Л
|8
|10
|12
|Мотор
|8
|10
|13
|Нецеча
|9
|9
|14
|Арка
|9
|9
|15
|Ракув
|8
|8
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Лехия
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Пяст
|7
|4