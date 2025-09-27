04:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Пяст - Нецеча 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 17:30
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
27 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Пяст
Нецеча

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Нецеча, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Нецеча
Нецеча
История личных встреч
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Нецеча0 : 1Пяст
26.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Пяст2 : 1Нецеча
19.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур Пяст4 : 0Нецеча
07.04.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Пяст1 : 1Нецеча
05.11.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Нецеча2 : 1Пяст
17.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Нецеча1 : 0Пяст
28.10.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Пяст2 : 1Нецеча
20.11.2015 Польша - Экстракласса 16-й тур Нецеча3 : 5Пяст
20.07.2015 Польша - Экстракласса 1-й тур Пяст1 : 0Нецеча
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 0Пяст
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 2Пяст
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст0 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 0Пяст
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Нецеча0 : 2
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Нецеча
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 3
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 1Нецеча
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Нецеча2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония817
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия817
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
5 Корона915
6 Лех П814
7 Легия812
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча99
14 Арка99
15 Ракув88
16
Зона вылета
ГКС Катовице97
17
Зона вылета
Лехия96
18
Зона вылета
Пяст74

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close