Краковия - Гурник З 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 20:15
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
27 Сентября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Гурник З, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша).
Составы команд
Краковия
Краков
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 2
|03.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|5 : 0
|06.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|1 : 0
|30.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 0
|18.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|0 : 2
|06.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 2
|03.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 0
|12.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|15.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|9
|18
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|8
|17
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|8
|16
|5
|Корона
|9
|15
|6
|Лех П
|8
|14
|7
|Легия
|8
|12
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Погонь
|9
|10
|10
|Видзев
|9
|10
|11
|Заглембе Л
|8
|10
|12
|Мотор
|8
|10
|13
|Нецеча
|9
|9
|14
|Арка
|9
|9
|15
|Ракув
|8
|8
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Лехия
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Пяст
|7
|4