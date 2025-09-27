04:07 ()
Краковия - Гурник З 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 20:15
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
27 Сентября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Краковия
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Гурник З, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Гурник З0 : 1Краковия
24.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Краковия3 : 2Гурник З
03.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Краковия5 : 0Гурник З
06.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Гурник З1 : 0Краковия
30.01.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Краковия2 : 0Гурник З
18.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Гурник З0 : 2Краковия
06.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Гурник З3 : 0Краковия
11.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Краковия2 : 2Гурник З
03.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Краковия1 : 0Гурник З
12.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Гурник З0 : 2Краковия
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 3Краковия
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Краковия2 : 1
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Краковия
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 0
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 5 : 2Краковия
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 2
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 1Гурник З
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Гурник З0 : 1
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Гурник З3 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 3Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония817
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия817
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк816
5 Корона915
6 Лех П814
7 Легия812
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча99
14 Арка99
15 Ракув88
16
Зона вылета
ГКС Катовице97
17
Зона вылета
Лехия96
18
Зона вылета
Пяст74

